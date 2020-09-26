Коронавирус в США мутирует и может стать более заразным

26.09.2020, 3:35, Новости дня

Согласно исследованию, проведённому учёными из Хьюстона, благодаря широкому распространению COVID-19 в Соединённых Штатах его геном подвергается различным мутациям, которые могут сделать его более заразным, пишет The Washington Post. Эксперты отмечают, что такие изменения не влияют на смертность и течение болезни, однако с их помощью вирус сможет ускользать от иммунного ответа организма после вакцинации.

Геном коронавируса подвергается постоянным мутациям, одна из которых могла сделать его более заразным, пишет The Washington Post со ссылкой на исследование учёных из Хьюстона. При этом, согласно анализу более 5 тыс. нуклеотидных последовательностей нового вируса, такие изменения не сделали COVID-19 более смертельным и не изменили исход болезни: по словам специалистов, все вирусы накапливают мутации, большинство из которых незначительны.

Новый доклад был опубликован в среду на сервере MedRxiv и ещё не получил рецензий в научном кругу. В рамках исследования было собрано, похоже, самое большое число генетических последовательностей вируса в США. Как рассказал изданию автор исследования Джеймс Массер из Хьюстонской методистской больницы, коронавирусы относительно стабильны, однако каждая мутация является рулеткой. По его словам, благодаря широкому распространению заболевания в Соединённых Штатах у вируса есть масса возможностей измениться, что может привести к неприятным последствиям.

Дэвид Моренс из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний ознакомился с новым анализом и заявил, что его выводы указывают на высокую вероятность того, что вирус, заражая всё большее количество людей, стал более заразным. Это, по словам учёного, «может помешать нам его контролировать». Тем не менее Моренс подчеркнул, что это только единичное исследование и не нужно придавать слишком большое значение тому, что оно означает. Он добавил, однако, что с помощью случайных мутаций вирус может реагировать на способы защиты от него: маски и социальное дистанцирование. «Маски и мытьё рук — все эти вещи являются барьерами для передачи (вируса. — ИноТВ) или заражения, однако статистически, становясь более заразным, вирус лучше обходит эти барьеры», — считает Моренс, который является главным советником директора института Энтони Фаучи.

Кроме того, Дэвид Моренс заявил, что мутации могут сделать вакцины бесполезными: по его словам, изменившийся вирус может ускользать от иммунного ответа организма, сформированного после болезни или вакцинации. «Хотя мы ещё не знаем (наверняка. — ИноТВ), вполне возможно, что когда коллективный иммунитет достигнет достаточно больших значений, этот коронавирус найдёт способ обойти наш иммунитет, — приводит The Washington Post слова эксперта. — Если это случится, мы будем в ситуации, схожей с гриппом: нам придётся выслеживать вирус и при его мутации подправлять вакцину».