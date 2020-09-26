Россиян предупредили о помехах в телевещании из-за солнечного излучения

26.09.2020, 2:48, Новости дня

Солнечное излучение в ближайший месяц может спровоцировать помехи в трансляции телевидения, заявили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

«27 сентября в небе над Россией начинается осенняя интерференция – явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал. Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад ее на пиксели, полное пропадание», – сообщили в пресс-службе РТРС, передает РИА «Новости».

Там добавили, что интерференция возникает, когда Солнце находится ровно позади спутников связи. Солнце изучает радиоволны, которые могут перекрывать сигнал спутников. Изображение во время такого явления на телеэкранах может пропадать или «рассыпаться», но ненадолго.

«Помехи и кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 22 октября», – заключили в РТРС.