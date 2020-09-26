Односельчане сообщили об исчезновении победившей на выборах уборщицы

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26.09.2020, 2:48, Новости дня

Уборщица Марина Удгодская «пропала» из села после того, как в роли технического кандидата неожиданно одержала победу на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, сообщают СМИ.

«Встретиться с избранной главой оказалось непросто. Марина убралась из деревни», – передает НТВ.

Местные жители сообщают, что уже пару дней ее не видели, в доме, «где женщина живет с мужем и двумя детьми, тоже тишина».

«Тракторист Николай предположил, что она ушла на болото за клюквой», – сообщил телеканал.

Высказывается предположение, что Удгодская «удалилась, чтобы составить план внезапно возникшей работы, ведь предшественник оставил немало забот».

Как сообщили соседи, Удгодская «просила всем передать, что на старом месте работы, но в новой должности появится 1 октября».

Сельское поселение включает в себя восемь деревень, около 400 человек. Как информирует НТВ, «в канун отопительного сезона работы здесь немало: есть школа, дом культуры, библиотека, почта».

Удгодская – уборщица в администрации. Она была техническим кандидатом и единственным соперником действующего руководителя Николая Локтева.



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