 

Соловьев раскритиковал дипломатический язык Парижа

26.09.2020, 2:08, Новости дня

«МИД Франции забыл дипломатический язык», — сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявление МИД Франции в связи с публикацией во французских СМИ данных о телефонном разговоре президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о том, что Париж ищет решения вопросов с Москвой «в духе откровенности и требовательности».

«Меня сильно удивляют формулировки. По-моему, МИД Франции забыл дипломатический язык, который изначально из Франции и пришел. Эта страна не находится в том положении, чтобы что-то от нас требовать. Это не отношения учителя и ученика», – считает журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Накануне МИД Франции сообщил о ведущемся расследовании в связи с публикацией в газете Le Monde подробностей телефонного разговора президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, в котором шла речь о блогере Навальном. Во французском МИД признали, что «любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима». При этом в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Париж ищет решения «в духе откровенности и требовательности», и диалог с Москвой «продолжится в этом духе».

«Как выразился кто-то из французов, они нас до сих пор считают русским крестьянином, от которого наполеоновский офицер может что-то требовать и указывать. Но этого не следует делать», – отметил Соловьев.

По его словам, сам факт утечки информации позволяет предъявлять требования к Елисейскому дворцу. «Если предположить, что сказанное – правда, и то, что информация действительно утекла, именно Франция должна выступить с неким заявлением, чтобы объяснить что происходит», – убежден Соловьев.

«Кроме того, в таком случае это бросает тень и ставит под сомнение вообще возможность каких бы то ни было разговоров между президентами. И именно российская сторона должна требовать объяснение от французской, как такое возможно», – резюмировал телеведущий.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / МВД заявило о снижении числа совершенных мигрантами преступлений

17.07 / Эксперт заявил о прохождении всеми регионами РФ пика эпидемии

30.07 / Генпрокуратура назвала масштабы взяточничества за полгода

20.08 / Трамп поручил восстановить все ранее приостановленные санкции в отношении Ирана

03.09 / В ближайшее время юань не заменит доллар, но китайская валюта всё сильнее

02.07 / В США арестовали бывшую подругу Эпштейна по делу о торговле секс-услугами

02.07 / В МИД рассказали о влиянии поправок в Конституцию на хоздеятельность с Японией на Курилах

06.08 / Буданова, который возглавил военную разведку в Украине, пытались взорвать в 2019 году

27.06 / Саакашвили заявил, что “в Украине нет государства”

22.08 / Губернатор Калифорнии связал нынешние разрушительные пожары с изменениями климата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска