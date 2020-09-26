Акционеры подали в суд на Boeing

26.09.2020, 1:48, Новости дня

В связи с катастрофами самолетов Boeing 737 MAX акционеры компании подали иск против ее руководства, сообщают СМИ.

Wall Street Journal ссылается на скорректированную версию иска пенсионных фондов штатов Нью-Йорк и Колорадо, передает ТАСС.

Акционеры в июне подали иск в суд штата Делавэр, что позволило им получить доступ к более чем 44 тыс. документов, предназначенных для служебного пользования. Ознакомившись с документами, истцы выяснили, что совет директоров Boeing провел первое заседание почти через месяц после первой катастрофы.

Ответчиками являются Деннис Меленберг, покинувший в конце 2019 года должность гендиректора компании, и ряд бывших членов комитета по авиационной политике и процедурам, отвечающего за совершенствование техники безопасности с учетом инцидентов в воздухе.

Комитет был сформирован после второй катастрофы, о чем также сообщалось в документах для служебного пользования.

В комитет входили адмирал ВМС США в отставке Эдмунд Джиамбастиниани, гендиректор биофармацевтической компании Amgen Роберт Бредуэй, глава энергетической Duke Energy Линн Гуд и экс-глава страхового гиганта Allstate Эдвард Лидди.

Истцы заявили, что комитет стремился увеличивать выпуск 737 MAX, но при этом мало уделял внимания расследованию причин катастроф.