 

НАСА оценило свой вклад в экономику США

26.09.2020, 1:35, Новости дня

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА- NASA) сообщило, что его вклад в экономику США в 2019 году составил 64 млрд долларов. Это вывод первого крупномасштабного исследования такого рода.

Согласно данным исследования, опубликованного на сайте агентства, в 2019 году благодаря деятельности НАСА в США функционировали 312 тыс рабочих мест. НАСА также выплатило более 7 млрд долларов в качестве налогов в федеральный, штатные и местные бюджеты.

Руководство НАСА пояснило, что исследование было проведено, чтобы продемонстрировать, какой эффект оказывают инвестиции из федерального бюджета.

Администратор НАСА Джим Брайденстайн в пресс-релизе подчеркнул, что на нужды агентства приходится полпроцента расходов федерального бюджета США, что позволяет укреплять экономику страны и способствует научному и технологическому прогрессу.

По данным исследования, с 1976 года НАСА создало более 2 тыс новых технологий.



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