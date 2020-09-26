 

Telegraph – бывшей первой ракетке мира Борису Беккеру грозит до 7 лет тюрьмы

26.09.2020, 1:30, Новости дня

Трёхкратный победитель Уимблдонского турнира Борис Беккер может провести семь лет в тюрьме из-за сокрытия активов, банковских счетов, долгов и недвижимости от официальных органов, пишет The Daily Telegraph. Немецкого теннисиста объявили банкротом в 2017 году, однако, согласно статьям обвинения, он не предоставил полных сведений о своём имуществе, при этом сам бывший спортсмен свою вину не признаёт.


Reuters

Бывший чемпион Германии и трёхкратный победитель Уимблдона Борис Беккер предстал перед судом по обвинению в сокрытии активов, банковских счетов и долгов, превышающих более ₤1 млн, пишет The Daily Telegraph. Как напоминает британская газета, Беккер стал самым молодым победителем Уимблдонского турнира в 1985 году, когда ему было 17 лет, а за свою продолжительную карьеру собрал 49 различных титулов в одиночном разряде.  

По информации издания, 52-летнему Беккеру грозит до семи лет тюрьмы, если его вина будет доказана. В прошлом спортсмен, а теперь спортивный комментатор на телевидении, он отрицает все 19 статей обвинения. Среди них — сокрытие или неразглашение с мая по июнь 2017 года фактов о владении имуществом, наличии долга на сумму ₤750 тыс., а также акций в корпорации Breaking Data и компании по созданию искусственного интеллекта. Кроме того, Борис Беккер не рассказал о том, что у него есть три банковских счёта в бельгийском банке JP Morgan, ещё один счёт в Германии, оффшор на острове Гернси, квартира в Челси и два жилья в Германии.

Главный судья Вестминстерского магистратского суда в Лондоне отпустила победителя турниров Большого шлема под залог до предварительных слушаний, которые пройдут в Суде короны Саутуорка в следующем месяце. По условиям освобождения под залог он обязан жить в своём доме в лондонском районе Баттерси, а также передать свой паспорт адвокатам и получить его обратно только после того, как он за два дня до предполагаемой рабочей поездки за границу уведомит Департамент о неплатёжеспособности.

В 2017 году вскоре после развода Беккера объявили банкротом, а через год после обвинений в утаивании активов и операций продлили ограничения по банкротству на 12 лет. Таким образом, до 2031 года бывший теннисист вынужден предоставлять сведения об активах, а также уведомлять кредитодателей о своей неплатёжеспособности при попытке взять в кредит более ₤500, пишет The Daily Telegraph.



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