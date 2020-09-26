В Лос-Анджелесе создали самый маленький в мире холодильник

26.09.2020, 0:55, Новости дня

В Лос-Анжелесе создано устройство, которое может совершить революцию в сфере холодильного оборудования и охлаждающих систем. Группа ученых представила самый маленький в мире охлаждающий элемент.

Он представляет собой трубку с диаметром всего 100 нанометров. По ловам разработчиков, данное устройство способно понижать температуру внутри себя на 21 кельвин относительно показателей окружающей среды.

Самое главное, что самый маленький в мире холодильник легко масштабировать, создавая как обыкновенные бытовые или промышленные агрегаты, так и системы охлаждения для электроники. При этом расход электроэнергии на единицу произведенной работы впечатляюще мал, утверждают создатели охладительного устройства.