Трамп и Байден борются за голоса испаноязычных американцев

25.09.2020, 23:30, Новости дня

Президент Дональд Трамп подверг жесткой критике своего соперника-демократа Джо Байдена во время предвыборного мероприятия во Флориде, назвав Байдена «бесхарактерным и слабым» и пообещав «отменить катастрофические решения Байдена», затрагивающие интересы латиноамериканцев, живущих в США.

Трамп сказал об этом во время круглого стола «Латиноамериканцы за Трампа», который прошел в пятницу в Национальном гольф-клубе Трампа в Дорале, штат Флорида. Президент напомнил собравшимся о низком уровне безработицы среди латиноамериканцев и раскритиковал Байдена за «отправку ваших рабочих мест в Китай».

Трамп: Демократической партией руководят "поклонники Кастро и Чавеса"

В 2000 году Джо Байден, который в то время был сенатором, проголосовал за поддержанное обеими партиями решение позволить Китаю вступить в ряды Всемирной торговой организации. В 2019 году сенатор-демократ Берни Сандерс, также претендовавший на участие в президентских выборах в этом году, написал в Твиттере, что это решение обернулось для США потерей 3 миллионов рабочих мест.

«В 1996 году Байден проголосовал за налоговый законопроект, который уничтожил процветающую фармацевтическую промышленность Пуэрто-Рико, в результате тысячи рабочих мест были отданы Китаю. Я отменю катастрофическое решение Байдена», – пообещал президент.

Трамп также раскритиковал политику администрации Обамы, которая пыталась наладить дипломатические отношения с Кубой. Трамп отменил многие послабления, введенные Обамой, взяв вместо этого курс на жесткие санкции против Гаваны.

Байден, по словам Трампа, собирается «сдать Америку руководящим его партией социалистам, вдохновленным Кастро и Чавесом». Президент предупредил, что в случае победы демократов США «могут стать Венесуэлой».

«Венесуэла была очень богатой страной 15 лет назад. Очень богатая, процветающая страна, у которой просматривалось потрясающее будущее… А затем они внезапно приняли другую идеологию. И сейчас мы шлем им воду, отправляем еду, у них ничего нет. У них нет лекарств… И дело не только в нефти, с которой они тоже обращаются неправильно», – заявил Трамп.

Президент предупредил, что подобная «полная катастрофа» может случиться и с США в случае победы левых сил.

«Если вы посмотрите на некоторых из этих людей, вы увидите, что они бьют витрины и продолжают бунты, это та же самая идеология. Это же случилось с Венесуэлой: однажды ее не стало. Это может произойти и здесь, мы можем стать Венесуэлой на стероидах», – предупредил Трамп.

Дональд Трамп уделяет большое внимание выходцам из Латинской Америки, которые составляют около 15% электората в таких решающих для выборов штатах, как Флорида, Аризона и Невада.

Байден рассчитывает на голоса молодых латиноамериканцев

Активизировал свои усилия в отношении испаноязычных американцев и демократ Джо Байден. 16 сентября он также отправился во Флориду в стремлении заручиться поддержкой латиноамериканцев в этом штате. Бывший вице-президент попытался завоевать симпатии растущей пуэрториканской общины.

Обращаясь к латиноамериканцам, Байден подверг критике иммиграционную политику Трампа и призвал повысить заработную плату и социальные выплаты рабочим с латиноамериканскими корнями, особенно тем, кто работает в сфере социально значимых услуг во время пандемии коронавируса.

У старшего поколения кубинцев, бежавших с острова после революции 1959 года, находят отклик критические высказывания Трампа в адрес Байдена, которого президент называет социалистом.

Между тем демократы прогрессивного толка призывают Байдена обратиться к молодым латиноамериканцам, которые больше сосредоточены на внутренних проблемах, таких, как экономическое и расовое неравенство.

На выборах 2016 года Трамп победил во Флориде с перевесом всего в 1,2 процентных пункта несмотря на то, что среди латиноамериканцев больше голосов получила демократ Хиллари Клинтон.

Опрос Washington Post-ABC News, опубликованный на этой неделе, показал, что Трамп с небольшим перевесом опережает Байдена во Флориде среди потенциальных избирателей: за действующего президента собираются проголосовать 51% жителей штата, за Байдена – 47% избирателей. Байден по-прежнему более популярен среди латиноамериканцев во Флориде, однако перевес уже не столь значительный: демократа поддерживают 52% испаноязычных жителей штата, а за республиканца собираются проголосовать 39% латиноамериканцев.