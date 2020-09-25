В Чугуеве разбился самолет с курсантами, нардеп Юрченко вышел из СИЗО. Главное за день

25.09.2020, 23:10, Новости дня

Крушение самолета в Чугуеве

Примерно в 21.00 в 2 км от военного аэропорта Чугуева Харьковской области при заходе на посадку упал и загорелся самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

На борту самолета было 28 человек: семеро военнослужащих и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер. 22 из них погибли, двое выжили, судьба четверых человек остается неизвестной. Один из выживших, сообщил чиновник, находится в критическом состоянии.

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Нардеп вышел из СИЗО 24 сентября, на него надели электронный браслет, добавили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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“Мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент на территории страны, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами”, – сказал он.

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