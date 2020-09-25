 

Суд в Белоруссии оштрафовал адвоката Колесниковой

25.09.2020, 23:08, Новости дня

Суд Октябрьского района Минска признал адвоката члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмилу Казак виновной в неповиновение требованиям сотрудников милиции и оштрафовал ее.

«Судья Александр Руденко признал Людмилу Казак виновной по статье 23.4 Кодекса об административных правонарушениях [Белоруссии] [«Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий»]. Решение – штраф 25 базовых величин (675 белорусских рублей или 258 долларов)», – передает ТАСС со ссылкой на издание Onliner.

Напомним, накануне Казак была задержана за административное правонарушение.

8 сентября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков пытались покинуть республику на автомобиле. По версии комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана.

Позже появилась информация, что Колесникову пытались вывезти из Белоруссии принудительно, но она порвала свой паспорт. Сама Колесникова расценила произошедшее как похищение. 

Колесникова раскрыла подробности своего задержания, отметив, что силовики угрожали вывезти ее за границу «живой или по частям». Ей предъявили обвинения по статье о призывах к причинению вреда нацбезопасности Белоруссии.



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