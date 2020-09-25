В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом
25.09.2020, 23:08, Новости дня
В Москве за сутки умерли 17 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.
У них подтвердилась пневмония, передает ТАСС.
Всего в Москве скончались 5146 вирус-положительных пациентов.
Днем ранее умерли 14 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.
Напомним, мэр российской столицы Сергей Собянин попросил москвичей из групп риска оставаться дома.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, чо введение более серьезных ограничений из-за коронавирусной инфекции в РФ не обсуждается.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что всплеск заболеваемости прогнозировался заранее, и в РФ к нему готовы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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