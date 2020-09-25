 

В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом

25.09.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за сутки умерли 17 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердилась пневмония, передает ТАСС.

Всего в Москве скончались 5146 вирус-положительных пациентов.

Днем ранее умерли 14 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

Напомним, мэр российской столицы Сергей Собянин попросил москвичей из групп риска оставаться дома.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, чо введение более серьезных ограничений из-за коронавирусной инфекции в РФ не обсуждается.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что всплеск заболеваемости прогнозировался заранее, и в РФ к нему готовы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Трамп предсказал ухудшение ситуации с коронавирусом в США

23.08 / В РФ стартовали Армейские игры-2020

10.07 / Путин назвал форум «Таврида» творческой мастерской для одаренной молодежи

17.09 / Участник “Танцев со звездами” Цимбалюк: Килограммы слетают один задругим

19.07 / Общество: Московские рынки решили азербайджано-армянский конфликт

27.07 / Машину с пятью телами нашли в оросительном канале под Волгоградом

14.09 / Задержан подозреваемый в убийстве в баре Екатеринбурга

03.09 / «Красивым» автомобильным номерам назначили цену

19.08 / Глава Молдавии приехал на отдых в Подмосковье

08.07 / CDC представят новые рекомендации по открытию школ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска