Новый кроссовер Ford Equator показали до дебюта

25.09.2020, 22:50, Новости дня

Американский бренд Ford намерен в ближайшее время презентовать на рынке усовершенствованный паркетник Equator.

В Сети опубликовали технические характеристики и фотографии новой модели официального выхода на рынок. В частности, модель Equator получила трехрядный салон, стильный дизайн кузова и салона. Также следует выделить, что новинка имеет усовершенствованную решетку радиатора, а также узкие противотуманные фары. Под капотом кроссовера Equator установлен 2-литровый бензиновый мотор с турбиной на 224 л.с.

Также указано, что модель приводится в движение автоматической трансмиссией и имеет полный привод в топовой комплектации. Указывается, что новинка имеет камеру кругового обзора, а также ряд других опций. Официальный показ модели пройдет до конца 2020 года.