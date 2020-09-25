Глава МВД Франции назвал нападение на журналистов в Париже терактом

25.09.2020, 22:48, Новости дня

Нападение на журналистов, которое произошло у старого здания редакции Charlie Hebdo, является терактом, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

«Очевидно, что это теракт», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на France 2.

Дарманен подчеркнул, что нападение произошло «на улице, где располагалась редакция Charlie Hebdo», а те, кто его устроил, «действовали, как действуют террористы».

Министр выразил уверенность, что «это новая кровавая атака» на Францию и СМИ. По его словам, террористы стремятся «уничтожить французскую идентичность».

BFM TV сообщает, что в квартире в северном пригороде Парижа, где, предположительно, проживал главный подозреваемый, задержали еще пять человек 1983–1996 годов рождения.

Напомним, уже сообщалось о задержании первого подозреваемого. Позже полиция задержала второго подозреваемого.

Сообщалось, что задержаны 18-летний пакистанец и его возможный 33-летний сообщник. Пакистанец, как сообщили в полиции, уже признался в содеянном.

В пятницу мужчина с ножом напал на четырех человек неподалеку от старого здания редакции журнала Charlie Hebdo, двое получили серьезные ранения.

В сентябре в Charlie Hebdo опубликовали карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых издание пострадало от террористов в 2015 году.