 

Глава МВД Франции назвал нападение на журналистов в Париже терактом

25.09.2020, 22:48, Новости дня

Нападение на журналистов, которое произошло у старого здания редакции Charlie Hebdo, является терактом, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

«Очевидно, что это теракт», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на France 2.

Дарманен подчеркнул, что нападение произошло «на улице, где располагалась редакция Charlie Hebdo», а те, кто его устроил, «действовали, как действуют террористы».

Министр выразил уверенность, что «это новая кровавая атака» на Францию и СМИ. По его словам, террористы стремятся «уничтожить французскую идентичность».

BFM TV сообщает, что в квартире в северном пригороде Парижа, где, предположительно, проживал главный подозреваемый, задержали еще пять человек 1983–1996 годов рождения.

Напомним, уже сообщалось о задержании первого подозреваемого. Позже полиция задержала второго подозреваемого.

Сообщалось, что задержаны 18-летний пакистанец и его возможный 33-летний сообщник. Пакистанец, как сообщили в полиции, уже признался в содеянном.

В пятницу мужчина с ножом напал на четырех человек неподалеку от старого здания редакции журнала Charlie Hebdo, двое получили серьезные ранения.

В сентябре в Charlie Hebdo опубликовали карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых издание пострадало от террористов в 2015 году.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Против политики США в отношении «Северного потока – 2» выступили 24 страны ЕС

18.08 / Оппозиция ответила Лукашенко на обвинения в попытке захвата власти

19.08 / В Польше сожалеют, что ЕС встаёт на сторону «Газпрома» по вопросу «Северного потока — 2»

23.08 / Представитель США принял участие в военной мемориальной службе на Тайване

19.09 / Зеленский подписал закон об отмене обязательной подачи справки о несудимости для кандидатов на местные выборы

17.09 / Отопление в Москве включат досрочно

16.08 / В США заявили о готовности заключить с Россией двустороннюю сделку по разоружению

24.08 / Евросоюз сравнил Лукашенко с лидером Венесуэлы Мадуро

20.08 / Генпрокурор Белоруссии сообщил о выходе ряда членов из Координационного совета оппозиции

12.08 / Хабаровский край при Фургале потерял 43 позиции в рейтинге инвестклимата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска