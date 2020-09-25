Минпромторг и китайский автоконцерн подписали контракт на 42 млрд рублей

25.09.2020, 22:48, Новости дня

Минпромторг заключил специальный инвестиционный контракт с «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» – «дочкой» китайского автоконцерна Great Wall, инвестиции превысят 42 млрд рублей, сообщило ведомство.

Как сообщили в министерстве, глава ведомства Денис Мантуров подписал СПИК «на реализацию проекта по локализации производства автомобилей Haval в России», передает ТАСС.

Минпромторг сообщил, что «совокупная балльная оценка обязательств по освоению технологий» стала «самой высокой в отрасли» – свыше 7 тыс. баллов.

Инвестиции автопроизводителя составят 42,4 млрд рублей.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об автозаводе по производству китайских внедорожников Great Wall Haval. Завод работает в Тульской области.