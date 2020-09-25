Эксперт: Украина не способна заблокировать «ВКонтакте»

25.09.2020, 21:48, Новости дня

«Зарубежные специалисты не помогут Украине полностью заблокировать доступ к российским соцсетям, потому что даже на самую простую блокировку понадобится затратить много средств», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере IT Игорь Ашманов. Так он отреагировал на планы Киева заблокировать доступ к приложению «ВКонтакте» и ставить украинцев на учет в полицию за обход блокировок.

«Первое, что нужно для блокировки, это анализ обмена трафиком и другие технические характеристики. Второе – определить, кто владеет основными интернет-операторами Украины. Многое будет зависеть от того, есть ли в украинском бюджете деньги на то, чтобы, например, поставить для блокировки туннелированного трафика идентификатор VPI или другие системы. Это все очень дорого», – сказал гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.

Напомним, запрещенные на Украине с 2017 года соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» подозреваются местными спецслужбами якобы в сборе для ФСБ, данных о жителях страны. В Совете по национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утверждают, что по заданию ФСБ российские соцсети манипулируют общественным мнением накануне муниципальных выборов, которые назначены на 25 октября. Однако украинцы продолжают пользоваться запрещенными российскими интернет-ресурсами, обходя блокировки через сервис VPN.

Руководство ВК опровергло любые подозрения в свой адрес по поводу сбора персональных данных украинских пользователей. «Надеемся, что это искаженная информация – и ни в одной стране мира в XXI веке никто не будет наказывать людей за желание оставаться на связи с близкими», – заявили представители соцсети РИА «Новости».

В пятницу в СНБО пообещали ставить украинцев на полицейский учет за пользование российскими интернет-ресурсами в обход блокировки. «Украинские граждане – пользователи запрещенных российских соцсетей и распространители соответствующего контента, должны осознавать свою ответственность», – сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов также пожаловался на практически полное отсутствие в стране технических специалистов, способных противостоять «российской киберугрозе». Главной причиной он называл отсутствие профильных вузов. «Мы выпускаем очень много юристов, менеджеров. А по таким фундаментальным вещам как кибербезопасность наша образовательная система, увы, не дает ответов на эти вызовы», – говорит секретарь СНБО.

По мнению Ашманова, теоретически украинские спецслужбы могут заблокировать российские мессенджеры, но это под силу только «компетентным специалистам». При этом использование таких сервисов как VPN поможет обойти любые блокировки.

Собеседник отметил надежду Данилова на то, что блокировать российский контент в интернете Украине помогут «зарубежные партнеры». «Скорее всего, Украине помогут с техническими специалистами Польша или даже США. Что получится в итоге? Возможно, как в РФ вышло с блокировкой мессенджера Telegram. Прописывай обходящий блокировку протокол – и пользуйся ресурсом дальше», – уверен Ашманов.

Отметим, что половина украинцев назвала решение властей о блокировке ошибкой. Более того, это не помешало соцсети «ВКонтакте» войти в топ-10 популярных сайтов на Украине.