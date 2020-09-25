Трамп заявил о «взорвавшей интернет» истории с сыном Байдена и Батуриной

25.09.2020, 19:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что история о работе сына Джо Байдена Хантера с супругой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной «взорвала интернет».

«Они (Байдены) имели дела с Россией. Сын Джо Байдена… получил 3,5 млн долларов от жены мэра Москвы. У него ничего не было, пока Джо не стал вице-президентом», – сообщил Трамп в ходе выступления в Майями, передает РИА «Новости».

Глава Белого дома добавил, что это – «большая история», она «взорвала интернет». Он отметил, что СМИ могли бы написать что-нибудь по этому поводу.

Ранее республиканские сенаторы представили доклад, в котором утверждается, что Елена Батурина, жена экс-мэра Юрия Лужкова, перевела в 2014-2015 годах почти 3,9 млн долларов компании, сооснователем которой является Хантер Байден. При этом Лужков перестал быть мэром Москвы в 2010 году, то есть Батурина не являлась «женой мэра» на момент транзакций.

В Белом доме назвали доклад «очень тревожным».