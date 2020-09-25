 

Деми Ловато рассталась с женихом спустя два месяца после помолвки – СМИ

25.09.2020, 19:05, Новости дня

27-летняя американская певица Деми Ловато спустя два месяца после помолвки рассталась со своим 29-летним женихом актером Максом Эрихом. Информацию об этом 24 сентября обнародовал таблоид People со ссылкой на источники в окружении пары. 

По информации издания, отношения Ловато и Эриха не выдержали испытания расстоянием. Источник таблоида уверяет, что после расставания бывшие влюбленные остались друзьями. 

23 июля Ловато и Эрих в своих микроблогах заявили, что обручились и готовятся к свадьбе.

До знакомства с Эрихом певица встречалась с гитаристом группы Metro Station Трейсом Сайрусом, актерами Джо Джонасом и Уильмером Вальдеррамой. 

Летом 2018 года Ловато была госпитализирована после передозировки наркотиками. В 2011 году она проходила лечение в психиатрической клинике, где специалисты диагностировали у нее биполярное расстройство. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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