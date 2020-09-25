Блогер Мартынова: Путин тот человек, влиятельность которого позволит арестовать Лукашенко. Но он этого не делает

25.09.2020, 19:05, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин мог бы использовать свою влиятельность, чтобы добиться ареста президента Беларуси Александра Лукашенко. Такое мнение в интервью изданию “ГОРДОН” выразила белорусский блогер Татьяна Мартынова.

“Вмешательство Путина [в события в Беларуси] может дать некое решение: к примеру, взял и арестовал Лукашенко в Сочи… Красиво как! Это тот человек, влиятельность которого позволит арестовать Лукашенко. Но он этого не делает”, – отметила Мартынова.

Она не исключает, что представители белорусской оппозиции все еще надеются на то, что Путин может помочь им отстранить Лукашенко от власти.

“Они должны понять, что Путин никогда ничего не делает просто так. И если он действительно пойдет на такой шаг, тогда то, что он захочет в этот момент получить взамен, им совсем не понравится. Стоит думать на два-три шага вперед. Сегодня весь мир смотрит на нас. И Беларусь должна справиться сама. Как? Создавая систему общественных институтов, с которой не справится вертикаль”, – считает Мартынова.

Блогер Мартынова: Беларусь не будут захватывать, как Крым. У нас будет латентная аннексия, которая пройдет без сучка и задоринки. Читайте полную версию интервью.

14 сентября в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. На них, в частности, была достигнута договоренность, что Россия предоставит Беларуси “в этот сложный момент” кредит в $1,5 млрд.

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Инаугурация Лукашенко прошла на фоне массовых акций протеста, которые продолжаются в стране с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли вышедших на улицы недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

После тайной инаугурации Лукашенко жители Беларуси также вышли на протесты. Против них милиция применила водометы.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. Поддержал Лукашенко президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, пожелав народу Беларуси “мира, дальнейшего прогресса и процветания”.