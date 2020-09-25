В Норильске снизили уровень ЧС после разлива нефти

25.09.2020, 17:03, Новости дня

В Норильске понизили введенный после разлива нефтепродуктов режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщили в пресс-службе МЧС после заседания правительственной комиссии, которое провел глава ведомства Евгений Зиничев.

«В рамках правительственной комиссии уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию понижен с федерального до регионального», – цитирует ТАСС Зиничева.

В МЧС добавили, что в Норильске закончены три этапа ликвидации ЧС по разливу нефтепродуктов. Сейчас проводится заключительный этап по устранению последствий аварии. Специалисты собирают и вывозят загрязненный грунт, а также заканчивают очистку территории.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках, Далдыкан и Амбарной. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. По оценке экспертов, техногенная катастрофа под Норильском стала одной из крупнейших утечек нефтепродуктов в истории Арктики, которая представляет прямую угрозу экосистеме региона. Более чем через месяц после аварии специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.

Президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». По итогам встречи главы государства с экологами-общественниками и ликвидаторами аварии были даны указания Росприроднадзору произвести оценку экологического ущерба от разлива топлива. В итоге ущерб, по оценке Росприродназдора, составил 147,7 млрд рублей. «Норникель» заявил, что оспаривает рассчитанный размер вреда, но при этом подтверждает обязательства ликвидировать последствия. Компания пока озвучила лишь сумму, потраченную на ликвидацию непосредственных последствий аварии – 10 млрд рублей.