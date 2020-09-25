В «русских офшорах» предложено создать условия привлекательнее, чем на Кипре

25.09.2020, 17:03, Новости дня

Министерство финансов предложило создать более привлекательный налоговый режим в «русских офшорах», чем тот, который сформировался на Кипре после пересмотра соглашения.

При этом ведомство не считает специальные административные районы (САР) внутренними офшорами, сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов, передает ТАСС.

«Вообще понятие «внутренний офшор» – немного кощунственное. Потому что мы должны создать привлекательный режим для холдинговых компаний в том плане, что пока они не распределяют прибыль – чтобы эта прибыль не подлежала излишнему налогообложению. Режим, который мы должны создать в САР, безусловно должен быть более выгодный, чем тот налоговый режим, который будет на Кипре после 1 января 2021 года», – отметил Сазанов.

В 2018 году на острове Октябрьский в Калининградской области и на острове Русский в Приморском крае заработала российская офшорная зона – режим специального административного района (САР).

Напомним, первой страной, согласившейся повысить до 15% налог на проценты и дивиденды по новому налоговому соглашению с Россией, стал Кипр. 8 сентября главы МИД РФ и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения.

Аналогичное соглашение с Нидерландами до сих пор не подписано. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что диалог с Нидерландами проходит сложно.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему РФ решилась на борьбу с зарубежными офшорами.