Террору нет места на территории Европы. Глава Евросовета осудил нападение на прохожих в Париже

25.09.2020, 17:03, Новости дня

Глава Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter прокомментировал нападение на прохожих у бывшего офиса редакции Charlie Hebdo в Париже.

“Очередное нападение с ножом возле бывшего помещения CharlieHebdo. Все мои мысли сосредоточены на жертвах этого подлого акта насилия. Террору нет места на территории Европы”, – написал он.

Мишель выразил полную солидарность с французским народом и заявил, что террору нет места на европейской территории.

Nouvelle attaque à l’arme blanche devant les anciens locaux de #CharlieHebdo.

Toutes mes pensées vont aux victimes de cet acte de violence lâche.

La terreur n’a pas de place sur le territoire européen.

Pleine solidarité avec le peuple français dans cette nouvelle épreuve.

— Charles Michel (@eucopresident) September 25, 2020

25 сентября в 11-м округе Парижа возле бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo на прохожих с мачете напал неизвестный мужчина.

Газета Le Parisien сообщила, что вероятного злоумышленника задержали в районе Бастилии, его одежда была в крови. В полиции не исключают, что к нападению причастны два человека, розыскные мероприятия продолжаются.

По данным различных изданий, ранения во время нападения получили от двух до четырех человек.

Мотивы нападения пока неясны.

Charlie Hebdo – известный французский сатирический журнал. Среди прочего он публиковал карикатуры на ислам и пророка Мухаммеда, после чего начал получать угрозы.

7 января 2015 года вооруженные исламисты напали на редакцию Charlie Hebdo. Погибли 12 человек, в том числе главный редактор Стефан Шарбонье. Позже полиция установила личности боевиков – это братья Саид и Шериф Куаши, которые были убиты во время спецоперации правоохранителей. Ответственность за нападение взяло на себя йеменское отделение международной террористической организации “Аль-Каида”.

После теракта редакция Charlie Hebdo не печатала рисунки с изображением пророка Мухаммеда, но в сентябре 2020 года опубликовала карикатуры, которые уже печатались в журнале с 2006-го по 2012 год. Специальный номер был приурочен к возобновлению судебного процесса над 15 обвиняемыми в пособничестве братьям Куаши. После выхода номера Charlie Hebdo опять начал получать угрозы от “Аль-Каиды”.