Компания Microsoft сообщает о рекордно высоком спросе на консоли Xbox Series X и Series S

25.09.2020, 16:45, Новости дня

Microsoft начинает соревноваться основным конкурентом Sony по дефициту новых устройств. Обе компании, как известно, выпускают новые игровые консоли. В то время, как Sony держит в секрете объемы предзаказов на PlayStation 5, Microsoft предпочитает умалчивать о том, сколько приставок Xbox Series X и Series S не хватает, чтобы полностью удовлетворить спрос покупателей.

Однако обе компании громогласно заявляют, что новые устройства трудно заказать еще до выхода на рынок. Как стало известно, после начала продаж выпущенных в Microsoft консолей, возник дефицит. В результате производитель выступил с заявлением о том, что в ближайшем будущем «выбросит» на полки новые партии устройств.

По мнению экспертов, речь идет о ситуации, когда компании, с одной стороны, не способны обеспечить производство в достаточном объеме. С другой стороны, их маркетологи пытаются использовать сложившуюся ситуацию в рекламных целях.