Власти Москвы рекомендовали беременным соблюдать самоизоляцию

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25.09.2020, 15:48, Новости дня

Беременные попали в список людей, которым власти Москвы рекомендуют соблюдать домашний режим из-за распространения коронавируса.

В сообщении на сайте столичного департамента здравоохранения говорится, что в соответствии с указом мэра Москвы от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ «определен перечень хронических заболеваний и состояний, при которых жителям настоятельно рекомендуется не покидать место проживания».

«По сравнению с весной этот список категорий граждан расширен, в него дополнительно вошли беременные и женщины в послеродовом периоде, жители с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы», – говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей из групп риска оставаться дома на фоне распространения коронавируса. Он также сообщил, что социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса не будут блокировать.

Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России.



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