Россиян возмутил образ советских солдат в европейских игрушках

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25.09.2020, 15:08, Новости дня

Коллекция игрушечных солдатиков западного производителя возмутила россиян. В наборе есть фигурки, изображающие советских военных в негативном ключе.

Компания D-Day Miniature Studio выпустила новую коллекцию солдатиков под названием Red Storm over Europe. В наборе есть фигурки советских военнослужащих, освобождавших Европу в конце Второй мировой войны, передает «Царьград».

Журналист Евгений Поддубный, опубликовавший фото фигурок в своем Telegram-канале, заметил, что солдат изобразили в явно негативном ключе.

Освободителей изобразили в виде мародеров: «Мол, злые советские варвары грабят добрых европейцев», – отметил Поддубный. Он также обратил внимание, что сайт компании-производителя находится на польском хостинге.

Россиян возмутило такое изображение советских воинов. «Мародеры с бутылкой и перекошенными лицами, они себя изобразили? Свои грехи на нас проецируют? Порочить русского солдата может только тот, кто ему проиграл!» – отметил один из комментаторов.

«Промывают мозги обывателям, чтобы ненавидели русских и одобряли геноцид против русской нации», – добавил другой.



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