 

ВС РФ на учениях «Кавказ-2020» впервые применили огнеметную систему ТОС-2

25.09.2020, 14:08, Новости дня

Российские военные впервые применили новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» в ходе основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. За действиями войск на полигоне наблюдает президент Владимир Путин.

Новые системы уничтожили выдвигающиеся колонны бронетехники условного противника.

«Огнем неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом снаряжении ТБС-М3, обладающих повышенными энергетическими характеристиками, выдвигающемуся протвинику был нанесен значительный урон», – передает ТАСС сообщение Минобороны России.

Кроме того, сводный огнеметный батальон Южного военного округа в составе девяти боевых машин тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил мотопехотный батальон условного противника. Для уничтожения целей применялись неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в РФ с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.

В пятницу президент Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где будет наблюдать за основным этапом стратегических учений «Кавказ-2020». 



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