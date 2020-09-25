Разработчик «Новичка» рассказал о создании вещества

25.09.2020, 13:08, Новости дня

Создание системы «Новичок» в СССР стало ответом на принятие США в 1970-х годах на вооружение бинарного оружия, рассказал разработчик боевого отравляющего вещества Леонид Ринк.

Ринк рассказал, что работы начались в 1970-е годы, «до этого в СССР считали, что бинарным оружием, где каждый из компонентов по отдельности не опасен, заниматься не надо», ведь «для хранения опасных моновеществ у нас достаточно арсеналов, разнесенных по большой территории страны», передает РИА «Новости».

«Но в конце 1970-х годов США приняли на вооружение первую бинарную систему. Тогда в Политбюро приняли решение заняться этой тематикой. Выбор пал на меня», – сказал он.

По словам ученого, сначала группа разработчиков была небольшой, все сведения о системе «Новичок» были лишь у семи человек, которые присутствовали на ее испытаниях на военном полигоне и на защите докторской степени по разработке этой системы.

«Через пару лет мы уже с готовой системой, которая получила название «Новичок», вышли на испытания на полигоне», – сообщил он.

Перед разработчиками была поставлена задача со многими условиями к итоговой боевой системе, «ведь смесь веществ при объединении не должна была загореться, взорваться, замерзнуть, но быть эффективной, а после использования, желательно, как можно быстрее исчезнуть».

Ранее Ринк сравнил эффективность «Новичка» с ядерным оружием. Также он рассказал, что после того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал книгу об отравляющей системе «Новичок», любая химическая лаборатория мира может изготовить эту систему.

Напомним, Берлин заявлял, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера Алексея Навального вещества из группы «Новичок».

Ринк тогда исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Вместе с тем один из участников научной команды по созданию веществ из группы «Новичок» химик Владимир Углев заподозрил в отравлении блогера окружение Навального.