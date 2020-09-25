 

Cadillac презентовала кроссовер Euro-spec XT4

25.09.2020, 12:30, Новости дня

Американский автогигант Cadillac официально продемонстрировал компактный кроссовер Cadillac Euro-spec XT4.

В Сети активно распространяются изображения данного паркетника. Для европейского рынка автомобиль поступит с дизельным агрегатом, который выдает 172 л.с. мощности. Также заявлено, что новая модель имеет и бензиновую модификацию, которая выдает 227 л.с. мощности. Автомобиль поступит на рынке в нескольких версиях Launch Edition и Launch Edition Sport, отличающихся видом и техническими параметрами.

В обоих случаях кроссовер приводится в движение 10-ступечантой автоматической трансмиссией, тогда как клиенты смогут выбрать автомобиль с передним или полным приводом. Во всех модификациях продажи кроссовера Cadillac Euro-spec XT4 стартуют уже к 10 октября, однако стоимость автомобиля пока скрыта.



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