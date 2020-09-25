 

Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro оказался в дефиците в России

25.09.2020, 12:30, Новости дня

Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, поступивший в продажу на российском рынке, демонстрирует огромный дефицит.

В частности, первые экземпляры поступили на отечественный рынок еще несколько недель назад, однако к настоящему времени производителю не удается полностью удовлетворить спрос на автомобиль. Таким образом, некоторые представительства даже не имеют тестового образца для демонстрации кроссовера Chery Tiggo 7 Pro. В китайской компании пообещали в ближайшее время представить достаточное количество машин для российских дилеров.

Вместе с тем новый паркетник Chery Tiggo 7 Pro доступен на российском рынке по цене от 1,47 млн рублей в базовой версии. Также производителем предложены некоторые выгодные предложения, по которым можно получить кроссовер еще по более низкой цене.



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