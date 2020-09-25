Экипаж МКС решили изолировать для поиска места утечки воздуха

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25.09.2020, 10:48, Новости дня

Экипаж Международной космической станции на выходных снова изолируют для поиска места утечки воздуха, сообщил находящийся на МКС американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Вчера и сегодня Анатолий (Иванишин) и я проверяли уплотнители на всех иллюминаторах, чтобы найти любую индикацию утечки с использованием ультразвукового течеискателя. Пока не удалось найти источника (утечки), но похоже, что мы попробуем снова с изоляцией модулей на этих выходных», – передает РИА «Новости» сообщение Кэссиди.

«Никакого вреда или риска для нас как экипажа, но важно найти утечку, чтобы мы не тратили зря ценный воздух», – добавил он.

Напомним, утечка, предположительно, могла начаться через отверстие в корпусе одного из модулей американского сегмента МКС, которое могло образоваться из-за попадания микрометеорита.

Для поиска места утечки экипаж закрывал люки в модулях. Экипаж МКС не нашел место утечки воздуха.



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