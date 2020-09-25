 

РСЗО «Торнадо-Г» выпустили 500 ракет за 20 секунд на учениях «Кавказ-2020»

25.09.2020, 10:45, Новости дня

Более 20 реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» уничтожили бронетехнику условного противника на полигоне Прудбой под Волгоградом в рамках учений «Кавказ-2020», сообщили в Минобороны.

«Реактивная артиллерия мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) нанесла огневое поражение бронетехнике условного противника из более 20 реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», уничтожив более 15 бронеобъектов», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Удар был нанесен по целям на дальности более 20 километров. За 20 секунд было выпущено около 500 ракет, точность попадания контролировали беспилотники.

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.

Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в РФ с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Вероятный преемник Меркель предложил заморозить строительство «Северного потока – 2»

04.08 / Ураган «Исаиас» обрушился на побережье штата Северная Каролина

16.09 / Судно для достройки «Северного потока – 2» направилось в Германию

05.07 / Двое взрослых и ребенок погибли в аварии в Кемерове

29.06 / По поправкам в Конституцию дистанционно проголосовали более 1 млн человек

13.07 / Алиев рассказал разрушительных ударах по Армении

30.07 / Ефремова доставили в суд для участия во втором судебном заседании

23.07 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

19.07 / Полиция в Портленде квалифицировала происходящее в городе как «гражданские беспорядки»

27.07 / Резников заявил, что информация о выстрелах на Донбассе еще не означает нарушения перемирия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска