РСЗО «Торнадо-Г» выпустили 500 ракет за 20 секунд на учениях «Кавказ-2020»

25.09.2020, 10:45, Новости дня

Более 20 реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» уничтожили бронетехнику условного противника на полигоне Прудбой под Волгоградом в рамках учений «Кавказ-2020», сообщили в Минобороны.

«Реактивная артиллерия мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) нанесла огневое поражение бронетехнике условного противника из более 20 реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», уничтожив более 15 бронеобъектов», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Удар был нанесен по целям на дальности более 20 километров. За 20 секунд было выпущено около 500 ракет, точность попадания контролировали беспилотники.

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.

Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в РФ с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.