Крымские эксперты объяснили, как белорусский оппозиционер стал вице-мэром Ялты

25.09.2020, 10:45, Новости дня

«Либо мэр Ялты Имгрунт не знал о высказываниях вице-мэра Загорцева – хотя они были в открытом доступе. Либо мэр взял Загорцева по каким-то своим мотивам – и это он должен будет объяснить главе Крыма Аксенову», – сказал газете ВЗГЛЯД замглавы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, комментируя скандал в Ялте. Новый вице-мэр города открыто поддержал белорусскую оппозицию и обещал РФ «1941 год».

«Вопрос надо адресовать мэру Ялты Ивану Имгрунту, который недавно взял Загорцева на должность вице-мэра. Ему следовало бы объяснить, почему он пригласил именно этого человека, тем более что Загорцев – житель Белоруссии. Либо мэр не знал о предыдущих высказываниях вице-мэра Загорцева – притом, эти высказывания находился в открытом доступе. Либо руководитель города взял Загорцева по каким-то своим мотивам – и это он должен будет объяснить главе Крыма Сергею Аксенову», – сказал политолог, замглавы Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук.

Замруководителя городской администрации Ялты Загорцев, назначенный в нынешний понедельник, лишился своей должности за поддержку антиправительственных протестов в Белоруссии. Об отставке вице-мэра в пятницу сообщил региональному агентству Крыминформ глава администрации Ялты Имгрунт.

Как сообщило издание «Коммерсант», бывший председатель Бобруйского горсовета, глава Смолевичского райисполкома Загорцев покинул свой пост в Белоруссии в марте этого года. В начале августа бывший белорусский чиновник, записан на видео обращение, в котором дословно говорилось:«Я горжусь своими детьми, которые пошли с первого дня на баррикады… Если можете, простите нас, наше поколение». Кроме того, Загорцев сказал: «Здесь много разговоров о российском следе… Сложно поверить, мы до сих пор не можем поверить, что наши белорусы могут так издеваться над детьми и женщинами… Но если это россияне… если они придут не с добрыми намерениями, мы любим россиян, но если они придут, то – 1941–1945 год… Поверьте, встанет каждый белорус».

«Дело даже не в том, что действующий вице-мэр поддерживает белорусскую оппозицию, а в том, что в подавлении протестующих могли участвовать российские силовики, – отметил Форманчук. – И, конечно, фраза о том, что если русские придут в Беларусь, то им «устроят сопротивление, как в 1941-1944 годах» является вопиюще возмутительной. Не имеет значения, идешь ты на госслужбу в РФ или не идешь, это просто недопустимо. Безусловно, было понятно возмущение депутата Госдумы Александра Хинштейна, и понятно решение главы республики Аксенова, который уволил Загорцева».

Показательно, что власть региона учла возмущение простых граждан – ведь первыми на высказывания новоназначенного вице-мэра Ялты обратили внимание рядовые крымчане, отметил замглавы Общественной палаты республики. «Для жителей Крыма такие антироссийские заявления крайне болезненны, учитывая наше недавнее прошлое, 2014 год, когда мы приняли решение о возвращении в Россию, – подчеркнул Форманчук. – Если господин Загорцев относит себя к оппозиции Александру Лукашенко (который, к слову, также как и оппозиция не признаёт воссоединение Крыма с Россией), вызывает не просто недоумение, а возмущение – он приехал в Крым, который Белоруссия не признала российским, и поступает здесь на госслужбу. За такие промахи, на мой взгляд, господин Имгрунт тоже достоин увольнения».

«Это не кадровый промах, это обычная история для нашей страны, когда при приеме на работу оцениваются личные качества человека. Загорцев с главой Ялты Иваном Имгрунтом знакомы многие годы, и у них дружеские отношения», –сказал газете ВЗГЛЯД крымский политолог Владимир Джаралла.

Менее всего, власти города беспокоило то, что на работу принят белорусский гражданин, отметил собеседник. «Договор о Союзном государстве действует, поэтому Загорцев без особых бюрократических процедур смог получить хорошую работу, – заметил Джаралла. – Мы видим перед собой сработавшую силу человеческих факторов. У нас человеческие моменты помогают в тех или иных вопросах, но в результате возможны и такие срывы, отметил собеседник».

В администрации Ялты, по мнению Джараллы, надеялись, что если затянуть время, люди успокоятся, обо всем забудут, и можно будет вернуться к работе в прежнем режиме. «Но шум поднят достаточно большой. Имгрунт уже дал понять, что он за этого человека не держится. Потому шансы на то, что Загорцев потеряет работу, велики», – заключил политолог.