В Туркмении одобрили проект Конституционного закона о двухпалатном парламенте
25.09.2020, 10:08, Новости дня
Халк Маслахаты (Народный Совет) Туркмении единогласно одобрил проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана», предусматривающего создание в стране двухпалатного парламента, информирует туркменское государственное агентство ТДХ.
Заседание Народного совета, являющегося высшим представительным органом в стране, из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе и мире впервые проходит дистанционно.
После обсуждения проекта Конституционного закона президент Гурбангулы Бердымухамедов, председательствующий на заседании, поставил на голосование постановление Народного Совета об одобрении документа. Постановление было принято единогласно, и глава государства как председатель Народного Совета подписал его.
«Мы считаем, что принятие Конституционного закона будет еще одним важным шагом на пути демократизации нашей страны. Я твердо уверен, что Национальный Совет Туркменистана превратится в общенациональный представительный орган, объединяющий наш народ и направляющий к высоким целям», – передает РИА «Новости» слова Бердымухамедова.
Согласно одобренному проекту Конституционного закона, новый туркменский двухпалатный парламент будет называться Милли Генгеш (Национальный Совет) Туркменистана. Проект определяет его как представительный орган, осуществляющий законодательную власть и состоящий из двух палат, – Халк Маслахаты и Меджлис.
Теперь одобренный Народным советом проект Конституционного закона в рамках этого же заседания будет рассмотрен Меджлисом (парламентом), после чего поступит на подпись президенту Туркменистана и обретет силу закона.
Новый Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана», предусматривающий создание в стране двухпалатного парламента, предусмотрено ввести с 1 января 2021 года.
Напомним, в феврале туркменских чиновников старше 40 лет обязали стать седыми.
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