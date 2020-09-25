В Туркмении одобрили проект Конституционного закона о двухпалатном парламенте

25.09.2020, 10:08, Новости дня

Халк Маслахаты (Народный Совет) Туркмении единогласно одобрил проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана», предусматривающего создание в стране двухпалатного парламента, информирует туркменское государственное агентство ТДХ.

Заседание Народного совета, являющегося высшим представительным органом в стране, из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе и мире впервые проходит дистанционно.

После обсуждения проекта Конституционного закона президент Гурбангулы Бердымухамедов, председательствующий на заседании, поставил на голосование постановление Народного Совета об одобрении документа. Постановление было принято единогласно, и глава государства как председатель Народного Совета подписал его.

«Мы считаем, что принятие Конституционного закона будет еще одним важным шагом на пути демократизации нашей страны. Я твердо уверен, что Национальный Совет Туркменистана превратится в общенациональный представительный орган, объединяющий наш народ и направляющий к высоким целям», – передает РИА «Новости» слова Бердымухамедова.

Согласно одобренному проекту Конституционного закона, новый туркменский двухпалатный парламент будет называться Милли Генгеш (Национальный Совет) Туркменистана. Проект определяет его как представительный орган, осуществляющий законодательную власть и состоящий из двух палат, – Халк Маслахаты и Меджлис.

Теперь одобренный Народным советом проект Конституционного закона в рамках этого же заседания будет рассмотрен Меджлисом (парламентом), после чего поступит на подпись президенту Туркменистана и обретет силу закона.

Новый Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана», предусматривающий создание в стране двухпалатного парламента, предусмотрено ввести с 1 января 2021 года.

Напомним, в феврале туркменских чиновников старше 40 лет обязали стать седыми.