В Совфеде решили инициировать санкции против сенаторов США

25.09.2020, 10:08, Новости дня

В Совете Федерации намерены предложить ответные санкции против сенаторов США, выступавших за закон с санкциями против РФ по делу блогера Алексея Навального, и тех американских парламентариев, которые проголосуют за этот закон в случае его принятия, сообщил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Джабаров заявил, что он лично будет предлагать коллегам «такой ответ». На его взгляд, «необходимо против тех сенаторов, кто предложил этот закон, и тех, кто проголосует за него, принять аналогичные персональные санкции», передает РИА «Новости».

Он также заявил, что инициатива ввести санкции против РФ по делу Навального «не вписывается ни в какие нормы международного права».

«Человек жив-здоров, клиника не дала медицинского заключения о причинах его отравления, были лишь заявления политиков – и после этого санкции? Это беспредел», – подчеркнул он.

Ранее сенаторы США предложили ввести санкции против РФ из-за Навального.

До этого депутат регионального совета Венето (Италия) Стефано Вальдегамбери заявил, что Евросоюз сделал слишком много ошибок из-за фейковых новостей, поэтому прежде чем думать о новых санкциях в отношении РФ из-за ситуации с Навальным, нужно иметь доказательства.

Также депутат Европейского парламента от Коммунистической партии Чехии и Моравии Катержина Конечна указала, что история с якобы отравлением блогера не выгодна России, но этот инцидент на руку кому-то, кто хочет надавить на Москву.

Вместе с тем замдиректора департамента информации и печати МИД Илья Тимохов заявил, что основной задачей дезинформационной кампании Запада вокруг ситуации с блогером стоит вмешательство в дела России.