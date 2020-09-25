 

Во ФСИН ответили на заявления о «следах пыток» на теле Тесака

25.09.2020, 9:23, Новости дня

В красноярском СИЗО к националисту Максиму Марцинкевичу (Тесаку) не применялись физическая сила и спрецсредства, заявили в краевом управлении ФСИН.

Во ФСИН сообщили, что Марцинкевич во время содержания в СИЗО-1 с заявлениями об обеспечении личной безопасности не обращался. Также он не жаловался на телесные повреждения в местную медицинскую часть, в его медкарте никаких травм не зарегистрировано, передает РИА «Новости».

«Информация об оказании на осужденного Марцинкевича физического либо психологического воздействия со стороны сотрудников или осужденных, а также об угрозе его личной безопасности в ГУФСИН не поступала», – говорится в официальном ответе ведомства.

Ранее адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик заявил, что на теле осужденного якобы были обнаружены следы пыток.

До этого Михальчик заявил, что Тесак не признавался в причастности к убийствам. Он сообщал, что в камере Марцинкевича велось видеонаблюдение, но оно не работало в день его смерти.

Напомним, неонацист Максим Марцинкевич умер в челябинском СИЗО. СУ СК сообщил, что осужденный оставил предсмертную записку.

Следственный комитет РФ по Челябинской области пока не нашел оснований считать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер.

В СК сообщили, что у Марцинкевича «был очень серьезный» мотив для лишения себя жизни. Перед смертью Тесак, как сообщили в ведомстве, сознался в убийствах.



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