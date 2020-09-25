ФБР знало, что основной источник «досье Стила» подозревался в связях с российской разведкой

25.09.2020, 9:10, Новости дня

Председатель Юридического комитета Сената Линдси Грэм опубликовал в четверг письмо генерального прокурора Уильяма Барра и рассекреченные документы Федерального бюро расследований (ФБР), которые указывают на то, что основным источником скандального досье Кристофера Стила, на основании которого ФБР начало расследование о возможных связях штаба Дональда Трампа с Москвой – был, скорее всего, российский агент, чьи действия более 10 лет назад находились в центре контрразведывательного расследования ФБР.

Так называемое «досье Стила», написанное бывшим сотрудником британской разведки МИ-6 Кристофером Стилом с июня по декабрь 2016 года, содержало в себе утверждения о непристойном поведении Трампа, а также о сговоре и сотрудничестве между президентской кампанией Трампа и правительством России во время выборов 2016 года. Информация, содержавшаяся в этом досье, послужила, в том числе, основанием для расследования в Палате представителей, которое привело к импичменту Трампа.

После запроса, сделанного Грэмом, Министерство юстиции рассекретило часть отчета генерального инспектора Горовица, в котором говорится, что основной источник, снабжавший информацией Кристофера Стила при написании досье, «был предметом контрразведывательного расследования ФБР с 2009 по 2011 годы, в ходе которого оценивались его/ее задокументированные контакты с людьми, подозреваемыми в работе на российскую разведку».

«Для меня отказ ФБР проинформировать суд о том, что основой источник [досье Стила] – подозреваемый агент России, является нарушением всех обязанностей правоохранительных органов перед судебной системой», – говорится в заявлении Грэма.

Отчет Федерального бюро расследований, предоставленный комитету, показывает, что команда ФБР, занимавшаяся расследованием возможных связей штаба Трампа с Россией, узнала об этом факте в декабре 2016 года. Однако следователи не проинформировали об этом Суд по надзору за внешней разведкой (FISA). Более того, следователи подали в суд три просьбы выдать ордера на слежку за помощником Трампа Картером Пейджем, используя досье Стила в качестве основания для продолжения расследования.

В рассекреченных документах говорится, что в декабре 2016 года сотрудники ФБР, расследовавшие возможную связь штаба Трампа с Москвой, узнали, что основным источником информации Стила был человек, возможно «представляющий угрозу национальной безопасности».

В мае 2009 года ФБР стало известно, что источник Стила пытался завербовать двух человек, связанных с влиятельным советником по внешней политике в администрации президента Обамы. Источник предлагал этим людям «получить работу в правительстве и доступ к секретной информации», а также заработать «немного денег». Источник Стила при этом заявлял, что он «знает некоторых людей, с которыми они могли поговорить».

По информации ФБР, в 2006 году информатор Стила «контактировал с российским посольством и известными российскими разведчиками, [в том числе с известным российским офицером разведки]».

Один человек, с которым общались агенты ФБР, отметил, что «основной источник [Стила] настойчиво интересовался информацией о некоем военном корабле».

При этом в протоколе закрытия расследования в отношении источника говорится о необходимости возобновлении расследования в случае, если этот человек вернется в США.

Сенатор Грэм пообещал отправить полученную им информацию в Суд по надзору за внешней разведкой, «чтобы проинформировать его о том, насколько масштабными и глубокими были усилия по сокрытию информации, оправдывающей» Картера Пейджа, подозреваемого в связях с Россией.

«Небольшая группа лиц в Министерстве юстиции и ФБР должна быть привлечена к ответственности за это мошенничество перед судом. Я не верю, что они представляют подавляющее большинство патриотичных мужчин и женщин, работающих в Министерстве юстиции и ФБР», – заявил Грэм.

«Это потрясающе – единственный человек, ставший источником информации для для российского досье Кристофера Стила, которое ФБР четыре раза использовало для получения ордера для слежки за Картером Пейджем, подозревался в работе российским агентом за много лет до подготовки досье», – пишет сенатор.