За сутки в мире от коронавируса умерло 6,7 тыс. человек

25.09.2020, 8:50, Новости дня

За сутки в мире от коронавируса умерло 6704 человека. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Общее число подтвержденных случаев достигло 32,23 миллионов. Всего умерло 982 969 человек.

Странами с наибольшим распространением инфекции являются:

США (6 млн 978 тыс. заболевших, 2 млн 710 тыс. выздоровевших, 202,8 тыс. умерших);

Индия (5 млн 815 тыс. заболевших, 91,1 тыс. умерших, 4 млн 753 тыс. выздоровевших);

Бразилия (4 млн 658 тыс. заболевших, 4 млн 103 тыс. выздоровевших, 139,8 тыс умерших);

Россия (1 млн 124 тыс. забоелевших, 19,9 тыс. умерших, 926,7 тыс. выздоровевших);

Колумбия (790,8 тыс. заболевших, 24,7 тыс. умерших, 662,3 тыс. выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.