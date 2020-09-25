 

Задержан подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Нижегородской области

25.09.2020, 7:48, Новости дня

Мужчина, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки, задержан в Нижегородской области, информирует региональное следственное управление СК.

Девочка 2010 года пропала по дороге домой из школы в четверг в поселке Неклюдово Борского района. Последний раз ее видели в 17.00, когда она вышла из автобуса.

«Следователями СК в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства малолетней девочки. Подозреваемый – мужчина 1986 года рождения, он житель другого района Нижегородской области. В настоящее время с ним работают следователи Следственного комитета. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководства регионального Следственного комитета», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Там рассказали также, что пропавшая днем в Нижегородской области девятилетняя девочка умерла насильственной смертью.

«Вечером 24 сентября в ходе поисковых мероприятий в безлюдном месте пос. Неклюдово Борского района тело пропавшей девочки было обнаружено. При его осмотре следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти», – говорится в сообщении регионального СК.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК (убийство малолетнего). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«Производятся следственные действия, с использованием новейшей криминалистической техники проводится детальный осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются судебные экспертизы, а также осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, совершивших данное преступление. Расследование по уголовному делу продолжается», – отмечается в сообщении. 

Во вторник жителя Воронежа заподозрили в поджоге автомобиля, в котором сидела его дочь: по версии следствия, мужчина облил бензином машину и поджег ее после ссоры с женой.

По информации РЕН ТВ, предполагаемый убийца всю ночь скрывался, однако с рассветом решил пойти пешком в сторону Кстова. Уже утром он был задержан на окраине поселка. 

В СК рассказали, что к убийству школьницы может быть причастен  34-летний Павел Сурков – бывший сожитель матери девочки. Недавно мужчина освободился из тюрьмы. По некоторым данным, выйдя на свободу, он наведался к бывшей сожительнице, однако та ему отказала, и он решил отомстить «на дочери». 

18 сентября сотрудники полиции задержали в Ярославской области мужчину, подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске. Он сознался в убийстве детей.



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