Сеул обвиняет КНДР в расстреле своего чиновника

25.09.2020, 7:00, Новости дня

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что сотрудника Министерства морского хозяйства и рыболовства, который пропал на морской границе с соседней страной, застрелили северокорейские военные. В Сеуле «решительно осудили зверства» со стороны КНДР и потребовали наказать виновных в инциденте, который подрывает мирные инициативы на Корейском полуострове, пишет CNN.



Reuters

В четверг Сеул обвинил Пхеньян в расстреле южнокорейского чиновника, который пересёк границу КНДР, пишет CNN.

Как рассказал журналистам высокопоставленный сотрудник Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи генерал-лейтенант Ан Ён Хо, 21 сентября работник Министерства морского хозяйства и рыболовства пропал в 1,9 км южнее от островов Ёнхёндо. Первым его нашло судно, принадлежащее рыбопромысловой организации КНДР: по словам Ан Ён Хо, измождённый мужчина дрейфовал в море на обломке в спасательном жилете. Предполагается, что житель Южной Кореи пытался сбежать в соседнюю страну. Его допросил один из членов северокорейского судна, на котором, как считают в Сеуле, был надет противогаз. Позднее несостоявшегося перебежчика убили с патрульного корабля, а солдат в противогазе и защитном костюме сжёг тело.

Генерал-лейтенант Ан Ён Хо заявил, что южнокорейское военное ведомство «решительно осуждает зверства со стороны Северной Кореи» и призывает Пхеньян предоставить объяснения, а также наказать виновных. По словам официального представителя Министерства объединения Ё Сан Ги, этот инцидент «ставит под сомнение неизменное терпение и усилия по примирению между двумя Кореями», а также «прямо противоречит устремлениям населения к миру на Корейском полуострове».

Как напоминает издание, напряжённость между Северной и Южной Кореями стала расти после того, как в июне Пхеньян сначала закрыл, а потом взорвал межкорейский офис связи в Кэсоне. До этого в течение года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проводил политику сближения между двумя странами, что привело к исторической встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также переговорам Кима и президента США Дональда Трампа. Однако, отмечает CNN, эти события в конечном итоге не привели в значимым результатам для всех участников.