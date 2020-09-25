Тоомас Хендрик Ильвес: свержение Лукашенко возможно только внутренними силами

25.09.2020, 2:55, Новости дня

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (Toomas Hendrik Ilves) не исключает того, что за блокировкой Кипром санкций ЕС на режим Лукашенко может стоять не только требование последнего о необходимости санкционирования Турции, но и российское влияние на островное государство.

В интервью Русской Службе «Голос Америки» эстонский экс-президент также отмечает, что Россия вряд ли откажется от поддержки Александра Лукашенко, а демократических изменений в Беларуси может добиться только само белорусское общество.

«Главной проблемой с ответом ЕС является требование о достижении единодушного согласия в общей внешней политике и политике безопасности. И сейчас это блокируется Кипром, якобы для того, чтобы заставить ЕС разобраться с тем, что они называют турецким вторжением в их экономическую зону. Я бы сказал, что большинство стран ЕС не рассматривает это, как эквивалентно серьезную проблему, но Кипр не изменил своих позиций. Некоторые люди предполагают, что из-за существенной роли в отмывании денег и в целом российского присутствия на Кипре, в этом (позиции Кипра) есть и другой аспект», – говорит Тоомас Хендрик Ильвес.

«Но мы не знаем об этой части», – добавляет он.

Отсутствие на сегодняшний день конкретных мер в отношении режима Лукашенко со стороны США также остается неясным, отмечает президент Ильвес: «Почему Соединенные Штаты ничего не делают, для меня это тоже загадка. Но опять же, мы уже довольно много лет не видим, чтобы права человека были в центре внимания внешней политики США».

На прошлой неделе заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Джордж Кент (George Kent) отметил, что США находятся в тесном контакте с ЕС, Великобританией и Канадой по вопросу санкций и могут их ввести на этой неделе. В понедельник, однако, стало известно, что ЕС не достиг единогласной позиции по вопросу санкций из-за позиции Кипра, который отмечает, что не возражает против санкций на Минск, но считает, что ЕС должен также наложить санкции на Анкару, которая ведет разведку месторождения газа и нефти в спорных водах Восточного Средиземноморья.

Вопрос санкций в ЕС нова будет рассматриваться на следующей неделе. США до сих пор не расширили свой санкционный список от 2006 года, в который сегодня входит 16 человек, включая Александра Лукшенко.

Прошедшую в среду утром, 23 сентября, секретную инаугурацию Александра Лукашенко, которую не признали ни США, ни ЕС, президент Ильвес называет «смехотворной». «Что может лучше характеризовать автократию, чем инаугурация самого себя? Это абсурдно», – говорит он, подчеркнув, что даже 700 приглашенных лиц не знали о церемонии заранее.

«Большинство стран больше не признают его законным президентом. В наших глазах, он мелкий деспот», – добавляет бывший президент Эстонии.

Тем не менее, отмечает Ильвес, до тех пор, пока силовой аппарат не откажется от поддержки режима Лукашенко, достичь демократических перемен в стране будет сложно. Следуя приказам, силовые структуры – ОМОН, милиция и военные – становятся соучастниками режима, и опасения того, что, в конечном итоге, они потенциально могут быть привлечены к уголовной ответственности за избиение и пытки людей, заставляет их оставаться на стороне властей. Режим Лукашенко падет тогда, когда силовой аппарат в стране откажется выполнять его приказы, как отказались подчиняться приказам ГКЧП – стрелять по мирным жителям военные в августе 1991 года в Москве, говорит Ильвес.

На сегодняшний день страны Балтии и Польша занимают наиболее жесткую позицию в отношении режима Лукашенко. Три балтийские страны – Эстония, Латвия и Литва – первыми из стран ЕС ввели санкции против 29 белорусских чиновников, включая Александра Лукашенко. Введенные 31 августа санкции балтийских стран предусматривают запрет на въезд в эти страны попавших под санкции лиц. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс неоднократно призывал к жесткому ответу ЕС на действия белорусских властей. Литва также приняла лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которая под давлением властей была вынуждена покинуть Беларусь.

«Страны, соседствующие с Беларусью или близкие к ней, гораздо болезненнее переживают, когда видят все то, что происходит недалеко от наших границ, – отмечает бывший президент Эстонии. – Я всегда, на протяжении 24 лет, находил автократический режим Лукашенко ужасным. Поэтому, мы видим и чувствуем все это больше, и, следовательно, нам нужна более принципиальная и жесткая позиция, чем в некоторых странах, для которых Беларусь является далекой проблемой».

Тоомас Ильвес считает, что в потенциальный санкционный лист ЕС должен быть включен и Александр Лукашенко. Он не согласен с той позицией, что более жесткая позиция по отношению к режиму Лукашенко со стороны западных стран может еще больше подтолкнуть последнего в сторону России. Александр Лукашенко не является больше главой государства, и не может быть объектом какого-то привилегированного отношения, говорит Ильвес. «И нет такой вещи, как подталкивание Лукашенко к Москве. Он не является какой-то независимой фигурой».

Что касается поддержки режима Лукашенко Россией, то бывший президент Эстонии не верит, что страны Запада могут повлиять на то, чтобы Кремль изменил свою позицию: «Москва на данный момент, по крайней мере, с учетом ее собственной самооценки и чрезмерного чувства значимости в мире, никому не позволит на нее “давить”».

«Поэтому, я думаю, что если ситуация в Беларуси будет разрешена, то это будет идти изнутри Беларуси – если те, у кого есть монополия на насилие, решат, что они больше не хотят этого делать», – заключает бывший президент Эстонии.

Отравление Алексея Навального

«Российские власти делают все, чтобы Алексей Навальный находился за пределами России», – говорит президент Ильвес в отношении решения российских судебных приставов наложить арест на московскую квартиру оппозиционера и на его счета из-за иска со стороны бизнесмена Евгения Пригожина.

По словам пресс-секретаря Алексея Навального, арест был наложен еще 27 августа по иску компании «Московский школьник», принадлежащей Пригожину. В рамках того же иска ранее были арестованы счета Фонда борьбы с коррупцией и главы YouTube-канала «Навальный LIVE» Любови Соболь. Иск связан с расследованием фонда в 2018 году в отношении компании «Московский школьник», из-за поставок некачественного питания которой в московских школах и детских садах произошла вспышка дизентерии.

Отравление Алексея Навального, отмечает бывший президент Эстонии, стоит в одном ряду с другими атаками на российских диссидентов, в том числе на территории ЕС. Ильвес напоминает об отравлении «Новичком» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании и бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии, а также убийстве гражданина Грузии чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине.

«Мы имеем дело с более широкой проблемой – это не только Навальный, но и готовность совершать убийства и внесудебные казни на территории Европейского Союза, – говорит Тоомас Ильвес. – И ЕС не проявлял большой решимости что-то с этим делать. После отравления Скрипалей была действительно выслана группа дипломатов, но она была быстро заменена без каких-либо реальных дальнейших последствий. Я думаю, что ЕС должен занять гораздо более серьезную позицию в отношении преступлений, совершенных по указанию российского государства на территории ЕС».

Ряд стран призвал Германию остановить завершение строительства трубопровода «Северный поток-2» в ответ на отравление Алексея Навального. Этот призыв поддерживают в том числе и Соединенные Штаты. Однако бывший лидер Эстонии считает маловероятным, что Германия изменит свою позицию.