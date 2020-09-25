 

США потребовали от ЕС не вести переговоры с Мадуро

25.09.2020, 2:48, Новости дня

Президент Венесуэлы Николас Мадуро должен покинуть свой пост, сообщила заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кэрри Филипетти.

Филипетти заявила, что Мадуро «не может оставаться у власти, он не может проводить никакие выборы», он «должен покинуть свой пост, чтобы был хоть какой-то шанс на свободные и честные выборы».

«Отсрочить проведение выборов – это не выход. Вести переговоры с режимом Мадуро – это не выход», – приводит ее слова ТАСС.

Филипетти выразила надежду, что «это предельно ясно международным партнерам» США, включая главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо также призвал «отвергнуть мошенничество со стороны режима и фальшивые выборы».

Миссия Евросоюза прибыла в Венесуэлу для встреч с различными политическими силами перед парламентскими выборами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

ЕС принял приглашение Каракаса, но считает, что Венесуэла не выполнила «минимальных условий» для проведения выборов.

Выборы в Национальную ассамблею состоятся 6 декабря. 26 оппозиционных партий отказались в них участвовать.



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