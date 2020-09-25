«Аптечная гильдия» дала прогноз о перспективе подорожания масок в сезон ОРВИ

25.09.2020, 2:08, Новости дня

Этой осенью, несмотря на наступление эпидемического сезона, не стоит ждать роста цен на медицинские маски, поскольку в запасов средств индивидуальной защиты достаточно, сообщила газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия» и Союза «Национальная Фармацевтическая Палата» Елена Неволина.

С начала пандемии COVID-19 во всем мире существенно вырос спрос на медицинские маски и респираторы, в связи с чем на данную продукцию возросли и цены. В последний раз в РФ повышение спроса замечали в конце июля. При этом было отмечено, что за последние четыре месяца минимальная цена маски сократилась с 31 до 4,2 рубля.

Однако в Минздраве предупреждают, что впереди у россиян «новый эпидемический сезон по ОРВИ», а также ожидается некоторое продолжение роста заболеваемости коронавирусной инфекций. Исходя из этого, граждане опасаются, что это может снова спровоцировать рост цен на медицинские маски.

«Все дело в том, что в начале пандемии маски подорожали не по вине аптек: там и в магазинах буквально в первые два дня все запасы были скуплены. Соответственно, у производителей сразу цена возросла. Затем поднялись и цены на сырье для изготовления этих масок», – говорит Неволина.

Сейчас же, производство медицинских масок более-менее налажено, продолжает эксперт. За все время распространения инфекции, было произведены большие объемы данного продукта и поэтому сейчас есть запасы масок.

«Превышение спроса над предложением всегда вызывает рост цен. Но на этот период, я думаю, что у нас не случится превышения спроса, потому что сейчас аптеки готовы. У нас достаточно большое предложение наработано, по заявлению Минпромторга. Я думаю, что сейчас уже ситуация устоялась и ждать опять резкого скачка цен не стоит», – подытожила Неволина.

Ранее медики сообщили, что в российской столице около 65% больных коронавирусом являются бессимптомными носителями, в связи с чем врачи призывают горожан принимать меры личной предосторожности, поскольку «маска защищает не только самого человека от заболевания, но и тех, кто находится с ним рядом в случае, если человек переносит заболевание бессимптомно и не подозревает об этом». Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.