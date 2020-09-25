Власти Москвы рекомендовали компаниям перевести работников на удаленку
25.09.2020, 2:08, Новости дня
Свыше 5 тыс. компаний в Москве получат от главы города Сергея Собянина рекомендательные письма, в которых предлагается перевести сотрудников на удаленку, сообщил первый замглавы пресс-службы мэра Борис Булай.
«Более 5 тыс. компаний получат подобного рода рекомендательные письма от мэра Москвы в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Данная мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов, и направлена на безопасность граждан», – отметил Булай РИА «Новости».
До этого РБК писал, что мэр Москвы написал в Сбербанк, «Яндекс» и Ростех письма, в которых рекомендуется перевести работников на удаленную работу.
Ранее сообщалось, что 81% российских компаний намерены в будущем использовать дистанционный формат работы. Напомним, Министерство труда готовит поправки об изменениях в трудовом кодексе, касающиеся дистанционной работы.
В четверг оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом попросил жителей города сократить число контактов из-за роста заболеваемости.
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