Пушков объяснил цель информационной войны США против России

25.09.2020, 1:48, Новости дня

Цель информационной войны, которую ведут США, – это не просто попытки переиграть Россию или Китай, а попытки сохранить американское лидерство в условиях, когда очевидно, что перестройка мира по-американски в полной мере не удается, сообщил сенатор Алексей Пушков.

Пушков выразил уверенность, что информационное противостояние в современном мире будет продолжаться и обостряться. И причина, на его взгляд, не только в каких-либо конкретных политических целях, а в том, что сегодня идет борьба за будущий миропорядок. И этот будущий миропорядок пытаются подчинить себе Соединенные Штаты, стремящиеся удержать и расширить свою гегемонию. А без господства информационного такая гегемония установлена быть не может, подчеркнул сенатор в ходе круглого стола в Совете Федерации «После пандемии: информационные войны в современном мире. Выводы для России».

Информационные войны превратились в постоянную черту нашей эпохи, в постоянный элемент политики, приводит слова сенатора «Московский комсомолец».

Более того, по мнению Пушкова, сейчас информация стала политикой.

Сенатор выделил несколько разновидностей информационных войн современности. Во-первых, геополитические информационные войны, то есть борьба за влияние в той или иной части света. Во-вторых, имиджевые информационные войны, нацеленные, с одной стороны, на ухудшение имиджа политики той или иной страны, а с другой, на нейтрализацию ее позитивных действий.

В-третьих, борьба вокруг системы ценностей, сопряженная с навязыванием новых «ориентиров». В качестве примера Алексей Пушков упомянул случай с вывешенным американским посольством в центре Москвы радужным флагом ЛГБТ-сообщества.

В-четвертых, антимедийная война, направленная против средств массовой информации (в том числе и против российских СМИ).

По мнению сенатора Пушкова, необходимо прогнозирование информационных кампаний. А на основании этого прогнозирования должны предприниматься опережающие информационные действия. И РФ следует проводить постоянные информационные усилия по актуальным вопросам, с которыми сталкивается современный мир.

Выступавшая на «круглом столе» директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова тоже констатировала, что навязываемое евроатлантическим сообществом информационное противостояние достигло на сегодняшний день весьма печальных показателей: «Хочется, конечно, сказать, наивысшей точки, но боюсь это произнести, потому что нет пределов их черной креативности. Можно сказать, что на информационном направлении мы находимся, конечно, в одной из нижних точек наших отношений с Западом со времен холодной войны, но просто это иное качество – там можно мерить точки, глубину, доставать до дна, но качество иное».

Мария Захарова также указала на то, что на фоне глобального коронавирусного кризиса был упущен шанс снизить градус конфронтации и всем вместе искать возможности для прорыва: «Вопреки здравому смыслу, вопреки общечеловеческим принципам гуманности, наши западные партнеры полностью пренебрегли тем окном возможностей, которое приоткрыл для наших государств кризис, вызванный мировой пандемией».

Вместо этого, по словам официального представителя МИД, на Западе воспользовались «царившими в мире турбулентностью, где-то и паническими настроениями как удобными обстоятельствами для того, чтобы взвинтить антироссийскую информационную кампанию».

Ни один аспект жизни, ни одно достижение РФ не вызывает положительный или даже нейтральный отклик на Западе, заключила Мария Захарова.

В ходе круглого стола Пушков отметил, что для формирования собственной информационной повестки РФ следует развивать собственные социальные сети.

«Мы должны отдавать себе отчет в том, что мы работаем не на российских социальных площадках. Facebook, Google, Twitter – это все не наше. И здесь есть очень большое поле для работы. Единственное, что относительно наше, это Telegram», – приводит слова сенатора «Российская газета».

«Нам надо развивать, мне кажется, собственные социальные сети. Мы не можем полагаться на наших так называемых западных партнеров в этом отношении», – считает он.

Пушков подчеркнул, что беспардонность, которая изумляет в действиях западных политиков и иностранных медиа-ресурсов, «будет только нарастать». «Приличия закончены, маски сброшены», – отметил парламентарий.

Накануне круглого стола Пушков в интервью ФАН отметил, что обвинения в адрес РФ о занижении данных о смертности от коронавируса – это также часть перестройки глобального информационно-идеологического ландашафта и вызванных ею политических столкновений с навязыванием чужих ценностей.

«Пандемия показала, что любые события можно втянуть в сферу информационного противостояния. Тема, которая, казалось бы, должна объединять всех людей, заставлять страны сообща искать методы борьбы с инфекцией. На деле же мы видим разъединение. К примеру, Соединенные Штаты с Китаем окончательно переругались, обвиняя друг друга, что источником коронавируса была противоположная сторона. Россию же стали обвинять в том, что она-де искажает данные и занижает число смертей. Англосаксонские средства массовой информации недоумевали, почему в нашей стране умирает так мало людей. Поэтому даже эпидемия превращается в поле и место для идеологических информационных баталий».

России необходимо уделять больше внимания информационной подготовке политических акций и обоснованию своих позиций в мире, сказал сенатор.

«Нам еще только предстоит создать разветвленную систему присутствия в мировом информационном пространстве. Сравните сами: китайцы, например, уже запустили несколько англоязычных телевизионных каналов, а у нас такой канал пока один. Нам еще только предстоит посмотреть, какие у нас имеются ресурсы и возможности».