 

Страны Балтии расширят санкционный список против белорусских чиновников

25.09.2020, 0:31, Новости дня

В санкционный список стран Балтии против представителей белорусских властей будут добавлены 103 человека. Список планируется опубликовать 25 сентября, уточнили в администрации президента Литвы, пишет портал Delfi.

В частности, в него будут внесены сотрудники президентской администрации, ОМОНа и других силовых структур Беларуси, говорится в сообщении.

Наличие договоренности о расширении санкций также подтвердил глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Он сказал, что санкционный список – не окончательный, и подчеркнул, что Латвия, Литва и Эстония приняли решение самим расширять его, не дожидаясь, когда аналогичное решение примет и согласует Евросоюз.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим. Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

31 августа стало известно, что Евросоюз намерен в сентябре ввести экономические санкции против 31 высокопоставленного белорусского чиновника, ответственного за выборы, насилие и репрессии. При этом фамилии Лукашенко в нем не было. Германия объяснила это тем, что хочет больше времени для диалога, оставляя “открытой возможность его добавления в список на более позднем этапе”.

Литва, Латвия и Эстония в этот же день первые в мире ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

В министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что ответят на персональные санкции против белорусских чиновников, введенные странами Балтии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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