Украинские клубы “Десна” и “Колос” вылетели из Лиги Европы УЕФА

25.09.2020, 0:31, Новости дня

24 сентября состоялись матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в которых играли “Десна” из Чернигова и “Колос” из Ковалевки Киевской области.

Обе украинские команды проводили свои матчи на выезде. Из-за эпидемии коронавирусной инфекции победитель определялся в одном поединке.

“Десна” играла в Германии против “Вольфсбурга”. Немецкий футболист Джошуа Вилявоги открыл счет на 16-й минуте. Во втором тайме “Десна” осталась в меньшинстве после удаления Йоонаса Тамма. На второй компенсированной минуте матча второй гол немецкой команды провел Даниэль Гинчек.

Окончательный результат – 2:0 в пользу “Вольфсбурга”, и “Десна” покидает турнир.

“Колос” в хорватском городе Риека играл против одноименного местного клуба. Основное время поединка завершилось без голов, командам пришлось играть экстра-таймы. На 102-й минуте “Риека” забила усилиями Жоау Эсковало. На 115-й Франко Андрияшевич удвоил преимущество своей команды.

Итог – 2:0 в пользу хорватского клуба, и дальше проходит именно он.

В Лиге Европы остается еще один украинский клуб – луганская “Заря”. Она вступит в борьбу за трофей на более поздней стадии турнира.