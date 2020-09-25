 

Украинские клубы “Десна” и “Колос” вылетели из Лиги Европы УЕФА

25.09.2020, 0:31, Новости дня

24 сентября состоялись матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в которых играли “Десна” из Чернигова и “Колос” из Ковалевки Киевской области.

Обе украинские команды проводили свои матчи на выезде. Из-за эпидемии коронавирусной инфекции победитель определялся в одном поединке.

“Десна” играла в Германии против “Вольфсбурга”. Немецкий футболист Джошуа Вилявоги открыл счет на 16-й минуте. Во втором тайме “Десна” осталась в меньшинстве после удаления Йоонаса Тамма. На второй компенсированной минуте матча второй гол немецкой команды провел Даниэль Гинчек.

Окончательный результат – 2:0 в пользу “Вольфсбурга”, и “Десна” покидает турнир.

“Колос” в хорватском городе Риека играл против одноименного местного клуба. Основное время поединка завершилось без голов, командам пришлось играть экстра-таймы. На 102-й минуте “Риека” забила усилиями Жоау Эсковало. На 115-й Франко Андрияшевич удвоил преимущество своей команды.

Итог – 2:0 в пользу хорватского клуба, и дальше проходит именно он.

В Лиге Европы остается еще один украинский клуб – луганская “Заря”. Она вступит в борьбу за трофей на более поздней стадии турнира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Украина захотела ввести санкции против Wildberries и Ivi

26.09 / В разбившемся под Чугуевом самолете было 28 человек, минимум 22 из них погибли

27.07 / Германия обязала въезжающих в страну сдавать тесты на коронавирус

01.07 / Скульптор описал символическое значение Ржевского мемориала

29.06 / Иранский флот обвинили в краже сомалийской рыбы

27.08 / Специалисты рассказали, как снизить необходимость распыления инсектицидов

17.07 / Украинский военный захотел перейти на сторону ЛНР

05.08 / Сожительница погибшего в ДТП Захарова заплакала в суде после слов адвоката Ефремова

27.06 / Выпускники юга РФ и Северного Кавказа присоединились к онлайн-празднованию

22.07 / Канье Уэст спросил у поклонников, идти ли ему в президенты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonl[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска