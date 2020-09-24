 

Приставы арестовали счета и квартиру Навального

24.09.2020, 11:45, Новости дня

Судебные приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального в московском районе Марьино, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Это связано с иском компании "Московский школьник", которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным. По словам Ярмыш, о запрете регистрационных действий на долю Навального в квартире приставы объявили 27 августа: "Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить". Тогда же были арестованы счета Навального.

В октябре 2019 года суд обязал Любовь Соболь, Алексея Навального и ФБК выплатить более 87 млн рублей комбинату питания "Московский школьник". В расследованиях ФБК утверждалось, что эта организация также связана с предпринимателем Евгением Пригожиным и причастна к отравлению детей некачественными продуктами. Суд признал, что репутации компании тем самым был нанесён ущерб. Позднее Пригожин объявил, что выкупил долг "Московского школьника" и в дальнейшем будет сам добиваться взыскания денег от оппозиционеров.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Стало известно о состоянии заболевшей COVID-19 супруги Зеленского

10.09 / Экс-депутат Рады назвал условие прекращения существования Украины

03.09 / Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку

01.07 / Пентагон: Трамп одобрил сокращение военного присутствия в Германии

08.09 / Видео: Сербия поставила точку в скандале с Россией

03.08 / Зеленский заявил, что сомневается в эффективности антикризисных программ правительства

14.07 / Апелляционный суд оставил Мангера под стражей

15.08 / Пентагон объяснил миссию рабочей группы по НЛО

06.08 / Захарова указала на недоказанность вины задержанных в Белоруссии россиян

10.07 / Рубль подешевел к доллару и евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска