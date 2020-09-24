Приставы арестовали счета и квартиру Навального

24.09.2020, 11:45, Новости дня

Судебные приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального в московском районе Марьино, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Это связано с иском компании "Московский школьник", которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным. По словам Ярмыш, о запрете регистрационных действий на долю Навального в квартире приставы объявили 27 августа: "Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить". Тогда же были арестованы счета Навального.

В октябре 2019 года суд обязал Любовь Соболь, Алексея Навального и ФБК выплатить более 87 млн рублей комбинату питания "Московский школьник". В расследованиях ФБК утверждалось, что эта организация также связана с предпринимателем Евгением Пригожиным и причастна к отравлению детей некачественными продуктами. Суд признал, что репутации компании тем самым был нанесён ущерб. Позднее Пригожин объявил, что выкупил долг "Московского школьника" и в дальнейшем будет сам добиваться взыскания денег от оппозиционеров.