США ввели санкции против судей и тюрем Ирана
24.09.2020, 21:48, Новости дня
США расширили санкционные списки в отношении Ирана, сообщил американский минфин.
Санкции введены в отношении судьи Революционного суда города Шираз Сейеда Махмуда Садати и судьи Революционного суда города Машхад Мохаммада Солтани. Также под санкции попали Революционный суд города Шираз и три тюрьмы, передает РИА «Новости».
В воскресенье США заявили, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу. Вашингтон пригрозил «последствиями» странам, которые не станут соблюдать «обязательства» по санкциям.
При этом в праве требовать санкций ООН против Ирана Вашингтону отказали ЕС, комиссия по ядерной сделке, а также подавляющее большинство членов СБ ООН, поскольку США вышли из ядерной сделки.
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