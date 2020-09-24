США ввели санкции против судей и тюрем Ирана

24.09.2020, 21:48, Новости дня

США расширили санкционные списки в отношении Ирана, сообщил американский минфин.

Санкции введены в отношении судьи Революционного суда города Шираз Сейеда Махмуда Садати и судьи Революционного суда города Машхад Мохаммада Солтани. Также под санкции попали Революционный суд города Шираз и три тюрьмы, передает РИА «Новости».

В воскресенье США заявили, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу. Вашингтон пригрозил «последствиями» странам, которые не станут соблюдать «обязательства» по санкциям.

При этом в праве требовать санкций ООН против Ирана Вашингтону отказали ЕС, комиссия по ядерной сделке, а также подавляющее большинство членов СБ ООН, поскольку США вышли из ядерной сделки.