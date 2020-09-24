 

“Википедия” впервые за 10 лет изменит дизайн

24.09.2020, 20:25, Новости дня

Крупнейшая мировая онлайн-энциклопедия “Википедия” приняла решение впервые за 10 лет изменить интерфейс, сделав его более удобным для пользователей – с новой боковой панелью и меньшим логотипом. Об этом сообщила MediaWiki.

Предстоящие изменения на рабочем столе включают новый логотип, боковую панель, которую можно будет свернуть, новое оглавление и многое другое, говорится в сообщении.

Изменения будут внедрять постепенно, чтобы обеспечить широкое пользовательское тестирование и обратную связь.

“Если все пойдет по плану, эти улучшения станут стандартом по умолчанию для всех “Вики” к концу 2021 года, когда будет отмечаться 20-летие “Википедии”, – уточнили на MediaWiki.

“Википедия” – общедоступная свободная многоязычная онлайн-энциклопедия – официально открылась 15 января 2001 года. Ее название образовано от слов “вики” и “энциклопедия”.

По количеству материалов украинский раздел “Википедии” занимает 17-е место среди более чем 300 национальных разделов. На первых позициях находятся английская (более 6 млн материалов), себуанская (5,4 млн) и шведская (3,7 млн) “Википедии”. 

В “Викимедиа Украина” напомнили, что каждый желающий может присоединиться к написанию статей на ресурсе. Главным условием является соблюдение энциклопедического стиля и принципа нейтральности. Публикации в онлайн-библиотеке не оплачиваются.

По состоянию на март 2020 года в украинской “Википедии” было около 5 тыс. активных авторов, среди них 46 администраторов и 481 патрульный, которые проверяют статьи и следят за соблюдением правил, сообщили в “Викимедиа Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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