 

Литва назвала “Северный поток-2” геополитическим проектом и призвала остановить его строительство

24.09.2020, 20:25, Новости дня

24 сентября сейм Литвы принял резолюцию по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального и строительству газопровода “Северный поток-2”. Об этом сообщается на сайте сейма.

“Отравление Навального с использованием химического парализующего отравляющего вещества, разработанного в российских лабораториях и запрещенного международными договорами, ясно показало, что Кремль не готов изменить свое агрессивное и циничное поведение по отношению к политической оппозиции”, – говорится в документе.

Литовские депутаты отметили, что отравление Навального лишний раз напоминает о необходимости остановить строительство газопровода “Северный поток – 2”.

По их словам, экспорт энергоресурсов в Европу является основным источником финансирования агрессивных внешнеполитических инициатив России, в основном направленных против стран Балтии и других стран Центральной и Восточной Европы.

“Северный поток – 2” не имеет экономической основы и представляет собой геополитический проект, который усилит зависимость Европы от природного газа, поставляемого Российской Федерацией, говорится в резолюции.

Депутаты напомнили о том, что Россия часто использовала газ в качестве политического и экономического давления на газозависимые страны, и “Северный поток – 2” тоже имеет потенциал для использования в этих целях.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд. Его пополам финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству “Северного потока – 2” и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. “Газпром” заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

21 июля 2020 года Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против “Северного потока – 2”. 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, согласуют, после чего передадут на подпись президенту США.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще 1 сентября утверждала, что “Северный поток – 2” достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода.

11 сентября глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода “Северный поток – 2” могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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